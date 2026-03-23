イランのペゼシュキアン大統領＝1月31日、イランの首都テヘラン/Aboutaleb Nadri/Reuters（CNN）イランのペゼシュキアン大統領は22日、トランプ米大統領がホルムズ海峡を「全面的に開放」しなければイランの発電所を攻撃すると威嚇したことを受け、イランに対する脅しは「われわれの結束を強めるだけだ」と述べた。トランプ氏は21日、ホルムズ海峡が48時間以内に船舶航行のため全面的に開放されなければ、イランのインフラを「攻撃