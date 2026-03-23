タレントのスマイリーキクチ（54）が23日までにXを更新。SNS上に投稿される”晒（さら）し動画”について注意喚起を行った。キクチは「違反やマナーの悪い人を撮影してXに投稿する『晒し動画』をよく見かけます」と言及。「相手の顔は映して投稿者は素性を隠す。怒りの共感を求めて犬笛を吹くように私刑に誘い込む。例え『相手が悪いから』とはいえ、これは【正義】ではなく【制裁】です」と指摘し、「晒しはプライバシー侵害で違