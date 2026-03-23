ソフトボール日本代表の元監督でもある宇津木妙子さん（72）が、23日までに自身のインスタグラムを更新。野球観戦した様子を投稿した。宇津木妙子さんは、21日のオープン戦、巨人―楽天戦を「東京ドームに観戦に行って来ました」と報告。「プロ野球、開幕間近、オープン戦も最終調整の中、選手たちを試しての戦い、チームの戦略等、各球団がシーズンを前に最終のチームづくり！今シーズンも盛り上がげて欲しいです」とつづり、