黄金期の広島で３本柱と呼ばれた北別府学投手、川口和久投手、大野豊投手とバッテリーを組んだことは西山秀二さん（５８）にとって「大きな財産」だという。ただ、百戦錬磨のベテラン勢をリードするのは年下の捕手にとって容易なことではなかった。そんな時代でも貫いた捕手としてのこだわり、大先輩に出していたウソのサインを打ち明けた。◇◇達川光男氏の引退により１９９３年から正捕手になった西山さんには