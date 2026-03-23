フォークシンガー松山千春（70）が22日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。昨年12月に78歳で死去した日本ゴルフ界のレジェンドで、「ジャンボ」の愛称で親しまれた尾崎将司さんを改めて追悼した。松山は3月16日に行われたジャンボ尾崎さんの「お別れの会」に出席。東京都内のホテルで執り行われ、多くのゴルフ関係者や著名人ら1000人が参列した。祭壇はゴルフ場と富士山をイメージした花で彩られ、右手