【ピクミン ソルティ塩ラムネ】 3月23日 発売 価格：216円 バンダイは、清涼菓子「ピクミン ソルティ塩ラムネ」を本日3月23日に発売した。価格は216円。 本商品は任天堂の「ピクミン」シリーズのデザインを使った塩ラムネ。過去に販売された商品が再登場する形になっており、パッケージには赤ピクミンたちが描かれているほか、個包装には氷ピクミンやオッチンなど