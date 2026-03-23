【ハイキュー!! ALL Challengers】 配信時期・価格：未定 東宝のゲーム事業レーベル「TOHO Games」は3月23日、新作スマートフォンゲーム「ハイキュー!! ALL Challengers」を発表した。配信時期や価格は未定。 本作は、アニメ「ハイキュー!!」初の本格的な育成シミュレーションゲーム。「自分だけの、頂を目指す物語」をテーマに