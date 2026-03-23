落語家の立川志らくが２３日までに「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。お笑い大会の審査について、持論を展開した。お笑いの大会の審査についてはこれまでも様々な意見が噴出。２１日に行われた「Ｒー１グランプリ２０２６」の審査についても様々な声が出ていたが、志らくは「お笑い大会の審査員の得点方についてひと言。５年間Ｍ１の審査員をした経験からアドバイスを」と自身の考えをつづった。採点法について「百点満点が主流