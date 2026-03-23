三寒四温の横浜に冷たい空気が戻った3月10日、神奈川県立こども医療センターには温かな話題が届いた。同センターでJA共済連神奈川による寄付贈呈式が行われたのだ。今回の寄付は、一般社団法人ワンスマイルファンデーションが開発した笑顔認証技術「スマイラル」を活用したプロジェクトの成果によるもの。来院した子どもや家族、職員らの“笑顔”をカウントし、1笑顔＝1円として寄付につなげる仕組みで、JA共済連より寄付金が贈ら