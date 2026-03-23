思春期の男の子のニキビと汗の悩みを解決！ ニキビができる原因と対策 ニキビ、汗が気になる ニキビは、中学生あたりの時期に、性ホルモンの影響でできやすくなります。ホルモンの分泌が増えると皮脂（あぶら）の分泌も盛んになり、毛穴がつまりやすくなります。するとアクネ菌などが増えて炎症し、ニキビと呼ばれる状態になります。 皮脂の分泌は男の子のほうが多いので、どんなに清潔にしていてもニキビに悩むことが多いもの