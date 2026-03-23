「進まさせていただきます」は赤恥！？仕事で評価を下げる“さ入れ言葉”の落とし穴 「企画を進まさせていただきます」ってヘンです 自分が提出した企画に上司のOKが出て、いよいよ具体的にスタートしたとします。 「うまく進めてくれよ」という上司の励ましに、 「はい、早速、進まさせていただきます!」 意欲をみなぎらせたつもりが、 上司の表情に怪訝さが……。その胸の内を察すれば、「敬語もまともに使えないで、