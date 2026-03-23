中国の古典「経世済民」から見る日本経済の歴史 経済という語の語源は中国の古典「経世済民」 「経済」という言葉は、中国の古典にある「経世済民」からの用語です。本来は「世 （よ）を経（おさめ）、民（たみ）を済（すく）う」という意味でした。政治や行政などの公的統治によって民を幸せにすることが重視される趣旨だったのです。 しかし、現実の「経済」は、民を幸せにするどころか、資本主義の暴走という悪循環で民の格