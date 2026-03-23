京山中学校2年の森優さん2025年9月撮影 競泳アジア大会の代表選考会を兼ねた日本選手権が2026年3月19日～22日に東京アクアティクスセンター（東京都）で行われ、岡山県勢は2人が表彰台に立ちました。 京山中２年の森優選手（サンフラワー）は、20日の女子50ｍ背泳ぎ決勝で28.58秒をマークし、3位入賞しました。岡山県水泳連盟によりますと、県内の中学生が表彰台に立つのは、男女の全種目を通じ