Google検索をすると表示されるリンク先タイトル(見出し)が、サイト制作者の設定したタイトルではなく、AIが生成したものに置き換えられていることが確認されました。中には、AIが見出しを書き換えたことでタイトルの意味が丸ごと変わってしまったケースも報告されています。Google Search is now using AI to replace headlines | The Vergehttps://www.theverge.com/tech/896490/google-replace-news-headlines-in-search-canary-