IEA世界は最悪のエネルギー危機に直面、オイルショック時よりも深刻に 国際エネルギー機関（IEA）のビロル事務局長は、米イラン戦争で世界はここ数十年で最悪のエネルギー危機に直面する可能性を警告。1970年代に2度起きたオイルショック時よりも深刻な可能性がある。石油備蓄放出は解決策にはならない、ホルムズ海峡再開こそが唯一の解決策だ。 石油巡る問題が深刻化、世界市場への原油輸出拡大に向けI