USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK10.629.529.209.56 1MO10.108.258.878.56 3MO9.957.688.898.33 6MO9.837.468.908.33 9MO9.807.438.978.37 1YR9.687.408.978.35 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK9.7813.489.36 1MO9.3211.788.65 3MO9.5311.138.40 6MO9.6310.858.34 9MO9.