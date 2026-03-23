◆センバツ第５日▽１回戦高川学園─英明（２３日・甲子園）高川学園のエース木下瑛二投手（３年）は「４番・投手」で先発する。最速１４６キロのプロ注目右腕。試合前の取材に応じた松本祐一郎監督は「ＤＨはいいルールだなと思いますけど、うちは木下のバッティングがいいので。今のチームには必要ないです」と、秋までと同じ戦い方を選んだ。木下は香川出身。先攻の英明の１番・池田隼人遊撃手（３年）と２番・太田