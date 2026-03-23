◆センバツ第５日▽１回戦東北５―１帝京長岡（２３日・甲子園）８回１死、東北・清水波音（３年）が帝京長岡の左腕・西脇駆（３年）の２球目をはじき返し投ゴロに倒れたと思われたが、ノーカウントとなり球場からはどよめきが起こった。三浦球審は「一塁ブルペンのボールが入り、三塁塁審がタイムをかけており、今のプレーはノーカウントとして試合を再開します」とアナウンスした。