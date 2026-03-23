単身者向け住宅の賃料上昇が続いている。「LIFULL HOME'S マーケットレポート（2026年2月）」によればシングル向けマンションの東京23区掲載賃料は、前年同月比19.2％上昇の13万2903円と過去最高値に。3年前との比較で上昇幅が4万円を超えている。人材獲得などを理由に新卒社員の給料はここ数年で大きく上昇しているが、住居費が高ければ懐に余裕は生まれない。今回は都心でありながら賃料を抑え、共用空間で新しい価値を提供す