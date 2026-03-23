◆センバツ第５日▽１回戦東北５―１帝京長岡（２３日・甲子園）昨秋の北信越大会を制し、春夏通じて初出場となる帝京長岡（新潟）は、甲子園初勝利を目指したが初戦で東北（宮城）に敗れた。先発の左腕・工藤壱朗（２年）が立ち上がりに苦しみ、初回に２失点。２回も味方の失策が絡んで２点を失った。序盤に４点のビハインドを背負った打線は、２回に１死二、三塁の好機を作り、内野ゴロの間に甲子園チーム初得点をマーク