【写真】小池ボイスしか浮かんでこないが…刑事コロンボ、バラエティ番組で「ゴロンボ」になった歌手も実力派俳優だからこその「コロンボ」数多くの作品に出演した米国の名優、ピーター・フォーク。なかでも知名度抜群の作品といえば、1968年から続編を含む全69話に主演したテレビドラマ「刑事コロンボ」である。野暮ったい風貌ながら高い捜査能力を持つ刑事が、社会的地位の高い知能犯たちの完全犯罪を打ち砕くという基本構成は