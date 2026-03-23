衛星写真でみつけた謎の一軒家の実態を徹底調査する番組「ポツンと一軒家」（ABCテレビ）。3月15日（日）の放送回では、島根県の“ポツンと一軒家”を訪れた。 【TVer】雪降る山奥で二転三転する“ポツンと一軒家”捜索！ 雪が残る過酷な山道を越え、ようやく出会えたのは、築200年の古民家で一人暮らしをする女性だった。 実は今回、最初に目指したのは別の“ポツンと一軒家”だった。捜索隊は衛星写真で見つけた“ポツンと