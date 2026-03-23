フリーアナウンサー羽鳥慎一は23日、MCを務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。19日の日米首脳会談に臨んだ高市早苗首相が、トランプ大統領主催の夕食会に出席した際、米軍音楽隊の奏でる音楽に合わせて派手なアクションをまじえて歌い踊っているような様子の写真が、ホワイトハウスの公式ホームページに掲載されていることに触れた。番組では、日米首脳会談の舞台裏をパネル企画で特集。