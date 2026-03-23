「すべて任せる」って言える人、なかなかかっこいいと思いません？チャラい美容師のお兄さんに全力で委ねた結果、父は見違えるほどイケてる仕上がりに！でもこの変身が、のちのち大きな「事件」の引き金になるとは…この時点では誰も知らないのです。>>【まんが】勘違い父が引き起こした家族崩壊(ウーマンエキサイト編集部)