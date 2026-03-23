日本テレビの水卜麻美アナ（38）が、23日放送の同局系『ZIP！』（月〜金前5：50）に生出演。同番組でのそらジローの出演が今週までと聞き、さみしそうな声をかけた。【写真】2019年…中村倫也と水卜麻美アナ“笑顔”の2ショット「ZIP！そら予報」のコーナーにて、天気予報士・お天気キャスターの小林正寿氏とそらジローが並んで登場。天気予報を伝えた。その後、小林氏が「そしてそらジローもね、『ZIP！』の出演は今週まで