ロックバンドSOPHIAのボーカルで俳優の松岡充（54）が23日までにXを更新。英国の大物映画プロデューサー、ロバート・フォックスさんの訃報を受け、追悼した。松岡は「言葉が無い…もう一度お会いしたかった…」と切り出し、「もう一度LAZARUSをBowieのお話をしたかった」と、デヴィッド・ボウイさん（16年死去）の楽曲で構成されたミュージカルに言及。日本版で主演した松岡は「日本初演、日本版、僕達のLazarusを本当に絶賛して下