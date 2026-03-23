エンゼルスが22日（日本時間23日）、本拠地エンゼルスタジアムでのドジャース戦前に今季の来場者配布用のボブルヘッドや球場内飲食の新商品などをPRする「メディアデー」を開催した。4月7日（同8日）のブレーブス戦でトラウトの通算400号を記念したボブルヘッド、移籍2年目の菊池のボブルヘッドが6月8日（同9日）のアストロズ戦で初登場する。その他に2階右翼コンコースには、22年からエンゼルスとスポンサーシップ契約を結