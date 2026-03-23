Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎの桜井和寿が２２日、ＴＢＳ系「日曜日の初耳学」で、若い頃に夢中で音楽に向き合えた意外過ぎる理由を明かした。桜井がトーク番組に出るのは番組調べで「０２年の『笑っていいとも！』以来、２４年ぶり」だといい、かなり貴重な回となった。そこで桜井が音楽を始めたきっかけについても語られた。桜井が自宅でギターを弾いていたときに、姉が部屋に入ってきて「天才！」と言ってくれたことから「それ