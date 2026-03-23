俳優で司会者の谷原章介（53）が23日、フジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）にMCとして生出演。米国のイランでの作戦についてコメントした。番組冒頭のあいさつでメイプル超合金カズレーザーにトランプ大統領へのコメントを求めた直後に「着地点が見いだせているのか、ってことでは、疑問があると同時に、アメリカ側に寄ればイランは反抗があって、すごく反論があって、イラン側に寄れば、アメリカのイメージが