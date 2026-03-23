夢を買うのが宝くじ。大阪府貝塚市を走る水間鉄道（水鉄）から届いたのは、１等賞金に前後賞あわせて５億円という宝くじのニュースだ。ただし賞金を進呈するのは水鉄ではなく某都市銀行!?水鉄が2026年３月17日〜５月17日に発売する「水間鉄道100周年記念宝くじきっぷ」、発売額は通常の１日フリー乗車券と同額で、鉄道に限れば特典はない。ただし券面には通常のきっぷと同じくナンバリングが表示され、2026年５月25日の抽選に当た