【週刊ビッグコミックスピリッツ 2026年17号】 3月23日 発売 価格：510円 書影はAmazonの商品ページより 【拡大画像へ】 小学館は3月23日、マンガ雑誌「週刊ビッグコミックスピリッツ 2026年17号」を発売した。価格は510円。 今号の表紙と巻頭グラビアには新谷姫加さんが登場。マンガの巻頭カラーは「あさドラ！」が、巻中カラーには「胚培養士ミズイロ」