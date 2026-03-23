秋田市の仁井田小学校の敷地内にある建物の屋根がはがれている様子が撮影されました。20日から21日にかけての強風の影響とみられます。写真は21日の午前7時前に撮影され、ABSあきたアプリに投稿されました。秋田市仁井田本町の仁井田小学校敷地内にある建物の屋根がはがれている様子が写っています。仁井田小学校によりますと、この建物にはスポーツ少年団の活動で使う用具を保管する部屋や、プールの機械室、トイレが