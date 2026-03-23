Ｓａｎｓａｎやマネーフォワードが堅調推移。全体相場がリスクオフ一色となるなか、ＳａａＳ関連株の一角に見直し買いが入っている。今年に入り米ＡＩスタートアップ企業のアンソロピックの新技術の発表を受け、ＳａａＳ関連企業の業務がＡＩに代替されるとの悲観が強まり、ＳａａＳ関連株は大きく売り込まれていた。一方、足もとではＳａａＳ関連企業の業務ソフトが企業の生産性に大きく寄与している点などを