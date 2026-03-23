岩井コスモホールディングスが反発している。１９日の取引終了後に、未定としていた２６年３月期の期末配当予想を１６５円（前年同期１２５円）にすると発表。年間配当予想は２２５円となり、期末配当・年間配当額ともに過去最高となることが好材料視されている。 出所：MINKABU PRESS