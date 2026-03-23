ステラファーマはストップ高の前営業日比１００円高の７０５円に買われた。昨年来高値を連日更新している。きょう午前１０時ごろ、中国・鵬博（海南）ＢＮＣＴセンターにおいて、３月１９日に頭頸部癌を対象として第１例目となるＢＮＣＴ（ホウ素中性子捕捉療法）による治療が実施されたと発表しており、材料視した買いが集まっている。同センターがある海南島医療特区は医療ツーリズムの促進を図る規制