大動脈解離で急死する原因・急死する前の症状とは？メディカルドック監修医が解説します。気になる症状がある場合は迷わず病院を受診してください。 ※この記事はメディカルドックにて『「大動脈解離で急死」する前に現れる症状はご存知ですか？医師が徹底解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：大沼 善正（医師） 昭和大学医学部卒業。昭和大学病院、関東労災病院を経て、現在は