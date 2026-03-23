大腸がん検診で「便潜血検査の結果は陰性」といわれても、大腸がんが見つかることはあります。なぜ見逃しが起こるのか、どんな人が注意すべきなのか。検査の限界と、早期発見のためのポイントについて、西八王子やまたか消化器内視鏡クリニックの山髙先生に解説してもらいました。 ※2025年10月取材。≫【1分動画でわかる】【要注意】大腸がんリスクが高い人の4つの特徴 監修医師：山髙 謙（西八王子やまたか消