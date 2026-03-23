高齢の親や家族の最期をどこで、どのように迎えるのかは、多くの方にとって簡単に答えが出せる問題ではありません。医療の進歩によって延命が可能になった一方で、本人の生活の質や家族の関わり方を重視した看取りという考え方が広がっています。介護施設での看取りは、病院とは異なる環境で最期の時間を過ごす選択肢の一つです。ただし、いざ検討する段階になると、何を確認すればよいのか、家族としてどこまで関わるのか、途中で