マイアミ・オープン大会期間：2026年3月19日～2026年3月30日開催地：アメリカ マイアミ, フロリダコート：ハード（屋外）結果：[アルトゥール フィス] 2 - 0 [ステファノス チチパス] 試合の詳細データはこちら≫ マイアミ・オープン第6日がアメリカ マイアミ, フロリダで行われ、男子シングルス3回戦で、第28シードのアルトゥール フィスとステファノス チチパスが対