【その他の画像・動画等を元記事で観る】 永瀬廉（King & Prince）と吉川愛がダブル主演を務める映画『鬼の花嫁』（3月27日公開）。このたび、永瀬演じる玲夜が“鬼の花嫁”を一族にお披露目する、顔見せシーンが解禁された。 ■柚子（吉川 愛）の横顔を愛おしそうに見つめる玲夜（永瀬 廉） 大勢の使用人たちを前に、並んで座る玲夜（永瀬 廉）と柚子（吉川 愛）。一族の次期当主にふさわしい力強い声で玲夜が「花嫁