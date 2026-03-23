巴コーポレーション [東証Ｓ] が3月23日午前(11:00)に配当修正を発表。26年3月期の期末一括配当を従来計画の24円→36円(前期は24円)に大幅増額修正した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 令和８年３月期通期の連結業績につきましては、不確定要素はあるものの順調に推移しております。つきましては、最近の業績動向を踏まえ、株主の皆様の日頃のご厚誼にお応えするため、令和８年３月