23日11時現在の日経平均株価は前営業日比1849.37円（-3.47％）安の5万1523.16円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は76、値下がりは1496、変わらずは11と、値下がり銘柄の割合が90％超に達する全面安商状となっている。 日経平均構成銘柄の値上がりは9銘柄にとどまり、215銘柄が下落。マイナス寄与度トップはアドテスト で、1銘柄で日経平均を385.06円押し下げ。以下、東エレク が135.37円、ファストリ が133.17円、ＳＢ