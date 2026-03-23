◇第98回全国選抜高校野球大会第5日1回戦東北（宮城）5―1帝京長岡（新潟）（2026年3月23日甲子園）3年ぶり21回目出場の東北が投打をかみ合わせ5―1で春夏通じて甲子園初出場の帝京長岡（新潟）を下し、22年ぶりの初戦突破を果たした。初回2死満塁から梅田昊青（3年）、三浦毅大（3年）の2者連続押し出し四球で2点を先取。2回には、松本叶大（3年）の左犠飛、進藤翔愛（3年）の右前適時打で2点を加点した。7回1死一、