ヤマハ発動機は3月19日、マリン製品のアフターサービス教育拠点「ヤマハ発動機トレーニングアカデミーセンター横浜(以下 YTAセンター横浜)」を、横浜市鶴見区に開設した。ヤマハ発動機トレーニングアカデミーセンター横浜YTAセンター横浜は、主に国内およびアジア近隣諸国の販路向けに設置された教育センター。国内では、本社エリア(静岡県磐田市)以外で初めてのマリン教育拠点となる。ヤマハ発動機トレーニングアカデミーセンター