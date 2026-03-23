◇第98回全国選抜高校野球大会第5日1回戦帝京長岡（新潟）1―5東北（宮城）（2026年3月23日甲子園）春夏通じて初出場の帝京長岡が、21回目出場の東北に敗れて初戦突破はならず。芝草宇宙監督（56）にとっては、39年ぶりの甲子園白星はならなかった。芝草監督は、東京・帝京高の投手として86年春、87年は春夏連続で甲子園に出場。87年夏の2回戦では、この日の相手・東北（宮城）戦でノーヒットノーランを達成した。同年