女性アイドルグループ「＃ババババンビ」の宇咲が、23日までにインスタグラムを更新。グラビアオフショットを公開した。「週刊プレイボーイ」のグラビアに登場した宇咲は「さらに…！デジタル写真集発売ですグラジャパ！は限定カット付きなのでぜひ！また出たいね、週プレいつか表紙も……！」と、ランジェリーショットや、バンドゥビキニショットを添えた。アザーカットも公開されており、ウエディングドレス風衣装も披露