世界的イリュージョニストのプリンセス天功が、20日放送のABEMAのバラエティ番組『しくじり先生俺みたいになるな!!』に出演し、規格外の人生を語った。“2代目引田天功”襲名の裏側や、想像を超える契約内容などが明かされた。【写真】「人間が変わってしまった」番組に出演したプリンセス天功後半戦の授業では、先生が“マジシャンアイドル・朝風まり”として活動していた時代の振り返りからスタート。後援会会長が佐川急便創