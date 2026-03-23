三重県亀山市の新名神高速道路で6人が死亡した事故で、追突した大型トラックの運転手（54）が「ブレーキを踏んだが間に合わなかった」という趣旨の供述をしていることが23日、県警への取材で分かった。現場にはブレーキ痕があった。