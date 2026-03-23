モデルの中山莉緒が23日までにインスタグラムを更新。第1子出産を報告した。中山は「少し前に、第一子を出産しました」と報告し、生まれたばかりの我が子の小さな手や足を撮した写真を公開。「昨日から母子同室が始まって、小さな存在に癒される毎日です」と近況をつづり、「たくさんのメッセージありがとうございます。なかなかお返事できていないのですが、とても励まされています。これからも、あたたかく見守っていただけたら