第1子妊娠中のタレント“みちょぱ”こと池田美優（27）が23日までに自身のインスタグラムを更新し、夫でタレントの大倉士門（33）との休日ショットを披露した。「念願のパンチくん見に行ったりやっとOFFが被った日の我々のお出かけ」と市川市動植物園の子ザルを見に行ったりしたと明かすと、黒のニット帽、マスク、ジャケットに柄の入ったパンツ姿での自身のショットや大倉との2ショットをアップ。「基本休みの日はすっぴ